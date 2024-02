Tirupati Graphite Aktie: Finger Weg!

Die Tirupati Graphite-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich aktuell auf 22,89 GBP, während der tatsächliche Kurs nur bei 9,25 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 59,59 Prozent unter dem GD200 und um 26,82 Prozent unter dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies wird auch durch den RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der bei 92,97 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Tirupati Graphite-Aktie auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Tirupati Graphite, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur einem Tag, an dem die Anleger neutral eingestellt waren. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment eine negative Bewertung für die Tirupati Graphite-Aktie. Daher sollten Anleger Vorsicht walten lassen, wenn es um Investitionen in diese Aktie geht.