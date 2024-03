Tirupati Graphite Aktie: Es geht auch anders!

Die Einschätzung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Tirupati Graphite auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Tirupati Graphite angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Tirupati Graphite als neutral ein. Der RSI7-Wert von 24,07 ist positiv, während der RSI25-Wert von 73,89 für diesen Zeitraum als negativ betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tirupati Graphite-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,43 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,9 GBP weicht um -69,63 Prozent ab, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,37 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Bei Tirupati Graphite wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.