Tirupati Graphite Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Tirupati Graphite liegt bei 71,43, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung rund um Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmungslage eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tirupati Graphite untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen rund um Tirupati Graphite diskutiert wurden, größtenteils positiv. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet von Bedeutung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf Tirupati Graphite ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating zur Folge hat. Insgesamt wird der Aktie von Tirupati Graphite bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tirupati Graphite derzeit bei 27,84 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 17,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der Abstand zum GD200 beträgt -37,14 Prozent, und auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 18,58 GBP einen Abstand von -5,81 Prozent auf. Auch hier ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht".