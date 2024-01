Tiptree Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Tiptree-Aktie hat in verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 1,34 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tiptree liegt bei 28,2, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität wird als neutral eingestuft, da eine normale Aktivität zu beobachten ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tiptree-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,83 USD. Der letzte Schlusskurs von 20,57 USD weicht somit um +29,94 % ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,27 USD) zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tiptree-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.