Tiptree Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tiptree diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Von fundamentaler Seite betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 88,06 und liegt damit 124 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 39. Aus dieser Sicht ist die Aktie von Tiptree derzeit überbewertet. Daher erhält Tiptree auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Tiptree beträgt derzeit 1,34 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 3,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,58 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält Tiptree in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ist Tiptree daher mit einem "Gut"-Wert zu bewerten.