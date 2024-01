Tiptree Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Tiptree weist einen RSI-Wert von 28,2 auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als neutral eingestuft wird und somit auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Tiptree derzeit eine Dividendenrendite von 1,34 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 3,9 % als niedrig eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tiptree-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,83 USD. Der letzte Schlusskurs (20,57 USD) weicht um +29,94 % ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 18,27 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+12,59 %) und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt Tiptree eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Tiptree.