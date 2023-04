Tipps zum Umgang mit dem fallenden Kurs der Mediclin Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Mediclin":

Die MEDICLIN Aktiengesellschaft-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 3,32 EUR pro Schlusskurs bewegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,12 EUR, was einem Unterschied von -5,93 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als “Schlecht” zu bewerten ist. Neben dem langfristigen 200-Tages-Durchschnitt spielt auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt eine wichtige Rolle bei der Analyse mittels Charttechnik. Ein letzter Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von -5,18 Prozent führt in diesem Fall ebenfalls zu einer “Schlecht”-Bewertung der MEDICLIN Aktiengesellschaft-Aktie.

Wie steht es um den RSI und der Medizinbranche?

Die MEDICLIN Aktiengesellschaft-Aktie ist in der aktuellen Marktlage ein viel diskutiertes Thema. Ein Indikator, der Aufschluss über die Über- oder...