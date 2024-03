Tiong Woon Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Aktie von Tiong Woon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 5,84 liegt die Bewertung insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 121,25 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tiong Woon eine Performance von 6,43 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -4,82 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,25 Prozent für Tiong Woon entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -7,35 Prozent, wobei Tiong Woon um 13,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tiong Woon von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.