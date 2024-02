CDW Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse von Cdw-De zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 201,92 USD, während der letzte Schlusskurs mit 239,48 USD deutlich darüber liegt. Das ergibt eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 224,73 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Cdw-De, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird auch eine steigende Aufmerksamkeit von Anlegern festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schnitt Cdw-De mit einer Rendite von 17,08 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen erhielt die Cdw-De-Aktie 6 "Gut"- und 1 "Neutral"-Bewertung. Das Durchschnittskursziel liegt bei 206,67 USD, was zu einer möglichen negativen Abweichung von -13,7 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Empfehlung der Analysten führt. Insgesamt erhält die Aktie von den Analysten ein "Neutral"-Rating.