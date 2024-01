Tiong Woon Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tiong Woon betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass Tiong Woon weder überkauft noch überverkauft ist - die Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Tiong Woon weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Bewertung eines Aktienkurses spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität im Netz eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tiong Woon eine "Neutral"-Wertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Tiong Woon im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,97 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Tiong Woon 6,4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt Tiong Woon aktuell 8,24 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also für Tiong Woon eine neutrale Gesamteinschätzung, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Branchenvergleich des Aktienkurses.