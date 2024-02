Tiong Seng Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tiong Seng ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies wurde anhand der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen festgestellt, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Tiong Seng bei -32,29 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,07 Prozent, wobei Tiong Seng mit einer Rendite von -32,29 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tiong Seng im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,92 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiong Seng bei 5,88 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,83 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.