Tiong Seng Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Tiong Seng als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tiong Seng-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Tiong Seng mit einer Rendite von -39,05 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,27 Prozent. Hier liegt Tiong Seng mit 33,78 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tiong Seng im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tiong Seng. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tiong Seng-Aktie von 0,065 SGD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er mit -18,75 Prozent Entfernung vom GD200 (0,08 SGD) liegt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,06 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs ein "Gut"-Signal, da der Abstand +8,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tiong Seng-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.