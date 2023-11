Tiong Seng Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Teleperformance":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Tiong Seng wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tiong Seng derzeit bei 0,08 SGD. Dies führt zu einer schlechten Einstufung, da der Aktienkurs einen Abstand von -23,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutrales Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, weder positiv noch negativ. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tiong Seng diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tiong Seng liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für Tiong Seng in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.