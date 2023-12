Tiong Seng Aktie: Geht es jetzt los?

Die Aktie von Tiong Seng wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,88 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen, der bei 20,43 liegt. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus der Sicht der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über Tiong Seng. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tiong Seng liegt derzeit bei 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,45 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Tiong Seng eine Ausschüttung von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt im Bauwesen bei 5,42 % liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung und der Zuordnung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Kennzahlen eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie von Tiong Seng.