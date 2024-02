Tiong Seng Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Aktienkurs von Tiong Seng hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,29 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,26 Prozent, und auch hier liegt Tiong Seng mit 23,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiong Seng beträgt derzeit 5,88, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tiong Seng eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tiong Seng daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tiong Seng-Aktie derzeit bei 0,07 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,069 SGD aus dem Handel und weist damit einen Abstand von -1,43 Prozent auf. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,06 SGD erreicht, was einer Differenz von +15 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".