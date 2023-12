Tion Renewables AG Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten von Tion Renewables haben die Kommentare und Beurteilungen in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tion Renewables diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI für Tion Renewables der letzten 7 Tage liegt bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher erhält dieser Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum intensiver diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tion Renewables-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs von Tion Renewables mit 29,2 EUR inzwischen 3,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +2,49 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Tion Renewables-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.