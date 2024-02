Tinybuild Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was Anleger positiv stimmen dürfte. Laut einer Analyse war die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Ebenso haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tinybuild ausgetauscht. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Stimmung im Internet kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, da sie Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Bei Tinybuild wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messungen ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tinybuild-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tinybuild-Aktie liegt bei 28,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 26,42 ebenfalls eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tinybuild-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,18 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,065 EUR weicht somit um -63,89 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,04 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+62,5 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tinybuild-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.