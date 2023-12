Tinybuild Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tinybuild-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 6,45 an, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und weist auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch diese Bewertung als "Gut" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tinybuild verläuft bei 0,27 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 0,051 EUR zum GD200 beträgt -81,11 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,07 EUR, was einer Differenz von -27,14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Die Anleger-Stimmung für Tinybuild wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Während in den vergangenen zwei Wochen eine neutrale Bewertung vorherrschte, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Tinybuild weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.