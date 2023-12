Tinybuild Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tinybuild liegt der RSI7 aktuell bei 57,89 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf den 25-Tage-RSI ist Tinybuild jedoch überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Tinybuild. Anleger haben sich vor allem über positive Themen unterhalten, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tinybuild auf 0,27 EUR, während die Aktie selbst bei 0.0245 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -90,93 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -65 Prozent eine negative Einschätzung, wodurch die Gesamtnote für die Aktie "Schlecht" ist.

Obwohl die Stimmung sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält Tinybuild eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

