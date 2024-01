Tinybuild Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Tinybuild liegt bei 83,33, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tinybuild daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tinybuild derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,24 EUR, während der Aktienkurs bei 0,04 EUR liegt, was einer Abweichung von -83,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 EUR führt zu einer Abweichung von -33,33 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht" für die Tinybuild.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Tinybuild spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Fazit, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tinybuild bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Tinybuild.