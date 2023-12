Tinybeans Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse von Tinybeans zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Tinybeans derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,18 AUD, während der Aktienkurs bei 0,145 AUD liegt, was einer Abweichung von -19,44 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,15 AUD, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung bei Tinybeans in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tinybeans-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt erhält die Tinybeans-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für verschiedene Aspekte der Analyse.

