Tinybeans Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Anlegerstimmung bei Tinybeans in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Tinybeans in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tinybeans mittlerweile auf 0,17 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,145 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,71 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 0,15 AUD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Neutral".

