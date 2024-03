Tinybeans Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Tinybeans untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Tinybeans haben wir eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Tinybeans derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,16 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,1 AUD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -28,57 Prozent, was insgesamt zu dem Rating "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Tinybeans-Aktie einen Wert von 72,73 für RSI7 und einen Wert von 70 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.