Tinybeans Aktie: Alles nach Plan!

Die Tinybeans-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal erhalten. Der aktuelle Kurs von 0,14 AUD liegt 17,65 Prozent unter dem GD200 von 0,17 AUD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,16 AUD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Tinybeans-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich auch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tinybeans liegt bei 60 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum und bei 50 Punkten für den 25-Tage-Zeitraum, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auch im Bereich des RSI mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Tinybeans-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des RSI.