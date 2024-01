Tintri Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Tintri hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -97,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 106,65 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" liegt bei 10,71 Prozent, und Tintri liegt aktuell 108,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tintri eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral, weshalb Tintri in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tintri liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Tintri ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird Tintri daher als "Neutral"-Wert betrachtet.