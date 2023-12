Tintri Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Tintri hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -97,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 6,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -103,78 Prozent für Tintri bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,29 Prozent im letzten Jahr, wobei Tintri 103,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tintri-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 50 führt zu einem "Neutral"-Rating für Tintri. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Tintri.

In den letzten zwei Wochen wurde Tintri von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tintri in Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da über Tintri unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal.

Insgesamt ergibt sich daher für Tintri ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf den RSI als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien.