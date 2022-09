Tinley's ernennt CEO und Präsident von Tinley's Brands USA und gewährt Aktienoptionen

The Tinley Beverage Company Inc. (OTCQX:TNYBF) (CSE:TNY) hat Theodore Zittell zum CEO und Richard Gillis zum Präsidenten von Tinley's Brands USA ernannt. Gillis's Hauptaufgabe wird es sein, die Wiedereinführung der gesamten Tinley's-Markenpalette voranzutreiben und das Wachstum der Marke Tinley's in Kalifornien voranzutreiben sowie die Expansion in andere US-Bundesstaaten in Angriff zu nehmen, sobald sich Möglichkeiten ergeben. Gillis wird auch den… Hier weiterlesen