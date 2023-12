Tinley Beverage Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Tinley Beverage hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") um -64,29 Prozent verringert, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche lag in den vergangenen 12 Monaten bei -21,03 Prozent, und auch hier liegt Tinley Beverage mit 43,26 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Tinley Beverage in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Tinley Beverage mittlerweile 0,03 CAD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,035 CAD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,67 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 CAD, was die Aktie mit +16,67 Prozent Abstand auch hier als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index. Die Tinley Beverage ist derzeit mit einem Wert von 25 überverkauft, was zu der Einstufung "Gut" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Gut" bewertet.