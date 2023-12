Tinley Beverage Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung rund um die Aktie von Tinley Beverage war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Tinley Beverage daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung liefern ein umfassendes Bild. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tinley Beverage in den letzten 12 Monaten eine Performance von -64,29 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Persönliche Produkte"-Branche und von 43,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tinley Beverage liegt bei 25, was auf eine gute Dynamik des Aktienkurses hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".