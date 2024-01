Tinley Beverage Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenrendite für Tinley Beverage beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs sehr niedrig ist. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tinley Beverage im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite damit um 42,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -22,15 Prozent, wobei Tinley Beverage aktuell 42,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tinley Beverage konzentriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tinley Beverage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,04 CAD) weicht um +33,33 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Tinley Beverage-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.