Tinley Beverage Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Tinley Beverage zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 45,45 als neutral bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Verbrauchsgütersektor zeigt sich, dass Tinley Beverage mit einer Rendite von -52,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich der "Persönlichen Produkte" ist die Rendite von Tinley Beverage mit -31,39 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tinley Beverage in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Tinley Beverage-Aktie von 0,05 CAD ein positives Signal mit einer Entfernung von +66,67 Prozent vom GD200. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,04 CAD ein gutes Signal auf, da der Abstand +25 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Tinley Beverage-Aktie insgesamt als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.