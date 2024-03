Tinka Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Anleger-Stimmung bei Tinka ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tinka bei 52,08 liegt und damit unter dem Branchendurchschnitt von 337,29 für die Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tinka mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,64 für die "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse der Tinka-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,11 CAD lag, was einem Unterschied von -8,33 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und fundamentale Bewertung für Tinka, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse eher negativ ausfallen.