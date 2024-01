Tinka Aktie: Das war ja klar …

Tinka Aktienkurs im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Tinka verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,14 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,4 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -21,74 Prozent für Tinka. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,4 Prozent, wobei Tinka 21,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Tinka.

Sentiment und Buzz

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Tinka in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert für Tinka führt.

Fundamental

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Aktie von Tinka als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41,23, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 320,05 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für Tinka.

Relative Strength Index

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Tinka als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tinka-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.