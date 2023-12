Tinka Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die aktuelle Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das Bild einer Aktie. Bei Tinka konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tinka bei 49,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 320,47 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Tinka im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,33 Prozent erzielt, was 11,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -11,66 Prozent, und Tinka liegt aktuell 11,68 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tinka-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "neutral"-Bewertung für Tinka.

In Zusammenfassung wird die Tinka-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien als "neutral", "gut" und "schlecht" bewertet, was auf unterschiedliche Faktoren in Bezug auf Stimmung, Fundamentaldaten und technische Analyse zurückzuführen ist.