Tinka Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Tinka-RSI liegt bei 50 und bildet die Grundlage für die Einstufung als "Neutral". Der RSI25 beträgt 66,67, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Stimmung und Aufmerksamkeit: In den letzten Wochen nahm die Anzahl der negativen Kommentare über Tinka in den sozialen Medien zu. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Tinka wurde in etwa normaler Umfang diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamentale Bewertung: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) erscheint Tinka unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 52,08, was einem Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 336,16 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Anlegerstimmung: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tinka untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Tinka in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Somit kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung bezüglich Tinka als "Schlecht" einzustufen ist.