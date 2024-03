Tinka Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Tinka zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -7,69 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -20,75 Prozent, wobei Tinka mit 13,06 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Tinka liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich der Wert auf 37,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht weist Tinka ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,08 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 84 Prozent liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen KGV-Wert von 335,54. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Internet eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität von Tinka im Netz nur eine schwache Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tinka daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.