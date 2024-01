Tingyi Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Anlegerstimmung für Tingyi Cayman Islands war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie die Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab keine positiven Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Tingyi Cayman Islands eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Tingyi Cayman Islands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,86 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -12,87 Prozent, was einer Underperformance von -14,99 Prozent für Tingyi Cayman Islands bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor lag die Rendite von Tingyi Cayman Islands um 13,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Tingyi Cayman Islands wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tingyi Cayman Islands eine Dividendenrendite von 2,44 % aus, was 1,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 %. Dies führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt ist die Bewertung für Tingyi Cayman Islands in Bezug auf die Anlegerstimmung neutral, während sowohl der Aktienkurs als auch die Dividende als schlecht eingestuft werden.