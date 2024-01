Tingyi Aktie: Geht es jetzt los?

Tingyi Cayman Islands wird auf fundamentaler Ebene als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,16 liegt, was einem Abstand von 77 Prozent zum Branchen-KGV von 70,09 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Tingyi Cayman Islands 11,46 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,31 HKD aufweist. Dies führt zu einer Distanz von -18,76 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,76 HKD, was einer Aktie mit einem Abstand von -4,61 Prozent eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche verzeichnete Tingyi Cayman Islands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,86 Prozent, was einer Underperformance von -15,51 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Tingyi Cayman Islands um 14,02 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tingyi Cayman Islands liegt bei 40,79 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 59,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Ebene.