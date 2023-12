Tingyi Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Tingyi Cayman Islands-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,46 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Tingyi Cayman Islands-Aktie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird die Aktie von Tingyi Cayman Islands als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,64 liegt, während das Branchen-KGV bei 69,96 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Tingyi Cayman Islands-Aktie eine Dividendenrendite von 2,44 Prozent auf, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Tingyi Cayman Islands-Aktie zeigt sich eine übliche Aktivität im Netz, weshalb sie in Bezug auf die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tingyi Cayman Islands-Aktie somit als "Neutral"-Wert eingestuft.