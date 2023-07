Tineco dominiert den globalen und den Amazon-Marktanteil für Nass- & Trockensauger im Jahr 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Berlin (ots/PRNewswire) -Im letzten Jahr sicherte sich Tineco einen beeindruckenden Marktanteil von 45 % und festigte seine Position als führender Anbieter von Bodenwischern weltweitTineco (https://us.tineco.com/), Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger teilt erstmals die Erfolge des Marktanteils für Bodenwischer aus dem Jahr 2022. Mit dem Bestreben, wegweisende Technologien und außergewöhnliche Leistung zu liefern, sicherte sich Tineco die Spitzenposition sowohl auf dem globalen Markt als auch auf der Amazon-Plattform.Marktführerschaft im globalen MarktTinecos Dominanz auf dem globalen Markt ist ein Beleg für die zielgerichteten und smarten Haushaltslösungen. Im Jahr 2022 sicherte sich Tineco einen beeindruckenden Marktanteil von 45 % und festigte seine Position als führender Anbieter von Nass- & Trockensaugern weltweit. Dieser bemerkenswerte Erfolg hebt Tinecos Einsatz für kontinuierliche Innovation und Kundenzufriedenheit hervor.Anstieg des Marktanteils auf AmazonTinecos Erfolg auf der Amazon-Plattform beweist zusätzlich die Beliebtheit der Marke bei Online-Käufer*innen. Im Jahr 2022 erreichte Tineco dabei einen Marktanteil von 49,13 % in der Kategorie Bodenwischer und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 11,41 %. Dieser Anstieg verdeutlicht, dass die Kundenbedürfnisse erfüllt wurden und sie ein wichtiger Bestandteil bei der Produktentwicklung von Tineco sind.Dominanz am Black Friday 2022In der Kategorie Bodenwischer erreichte Tineco einen beeindruckenden Marktanteil von 56,94 % und sicherte sich somit den ersten Platz. Dieser außergewöhnliche Erfolg unterstreicht Tinecos Fähigkeit, sich inmitten intensiver Konkurrenz abzuheben und bestätigt seinen Status als bevorzugte Wahl der Kund*innen. Am Black Friday 2022 wurde der Tineco FLOOR ONE S3 zum Bestseller auf Amazon in der Kategorie Nass- & Trockensauger gewählt.Einführung der Technologien iLOOP™ und Edge CleaningIm Kern von Tinecos Erfolg liegt das Engagement für wegweisende Technologien. Tinecos Nass- & Trockensauger integrieren innovative Funktionen wie die iLOOP-Technologie und Kantenreinigungsfunktionen. Die proprietäre iLOOP™-Technologie optimiert die Saugleistung und gewährleistet eine effiziente und gründliche Reinigung auf allen Bodenbelägen. Zusätzlich ermöglicht die Kantenreinigungsfunktion eine umfassende Reinigung entlang von Wänden und Ecken, sodass kein Staub oder Schmutz zurückbleibt.Die Vorreiter FLOOR ONE S3 und FLOOR ONE S5Tinecos Engagement für Innovation zeigt sich in der Einführung seiner Flaggschiffmodelle: FLOOR ONE S3 (https://www.amazon.de/dp/B082TTT4MK?maas=maas_adg_FDEDECB4707E1A769666CFE45F7A3BC0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/dp/B0915C748N?maas=maas_adg_151A2AD25AC0F3F7AEE1D9751B3B94F0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas). Diese beiden Modelle kombinieren leistungsstarke Saugfähigkeit, intelligente Reinigungsmodi und fortschrittliche Filtersysteme, um überlegene Reinigungsergebnisse zu erzielen. Mit diesen Nass- & Trockensaugern setzt Tineco weiterhin neue Maßstäbe in der Bodenreinigung und ermöglicht es den Benutzer*innen, mühelos makellose Wohnumgebungen zu erhalten.Über TinecoDas 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2146158/1920X1080_3.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tineco-dominiert-den-globalen-und-den-amazon-marktanteil-fur-nass---trockensauger-im-jahr-2022-301869449.htmlPressekontakt:marcus.zhang@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell