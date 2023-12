Timken-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Timken wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,96 Punkten, was bedeutet, dass die Timken-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 38,1 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Timken beträgt derzeit 1,86 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 % im Bereich "Maschinen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 15,11 Prozentpunkten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timken liegt derzeit bei 10,61, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31 im Bereich "Maschinen". Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Timken eingestellt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Timken daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Timken für den kurzfristigen RSI, die Dividendenrendite, das KGV und die Anlegerstimmung neutral bis positiv bewertet.