Timken Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analysten schätzen die Aktie von Timken auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als gut, 2 als neutral und keine als schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Timken im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 93,67 USD, was einer Erwartung von 17,22 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 79,91 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Timken in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als neutral bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität für Timken gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 77,88 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 79,91 USD, was einer Unterschied von +2,61 Prozent entspricht, und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt (73,19 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +9,18 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Timken im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,39 Prozent, was 145,18 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 237,62 Prozent, und Timken liegt aktuell 237,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.