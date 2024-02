Timken Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Der Relative Strength Index, auch RSI genannt, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Timken liegt bei 65,58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Timken von 79,89 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er +1,91 Prozent vom GD200 (78,39 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 79,89 USD auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Timken-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz wurde bei Timken in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde als abnehmend registriert. Insgesamt erhält Timken daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Timken in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 408,09 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -407,7 Prozent im Branchenvergleich für Timken. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Timken um 244,15 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.