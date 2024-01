Timken Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Timken-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,1 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Timken weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Timken somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Aktie von Timken über einen längeren Zeitraum liefern interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Timken in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Timken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Timken. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet gilt die Aktie von Timken nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 10,61 insgesamt 66 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,3 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".