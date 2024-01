Timken Aktie: Quo vadis?

Die Stimmung und Diskussion über die Timken-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. In Bezug auf die Diskussionsintensität erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Die Dividendenrendite von Timken beträgt 1,86 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchenmittel von 2,1 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Timken beträgt 78,51, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 42,11, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timken mit einem Wert von 10,61 im Vergleich zum Branchenmittel von 31,33 deutlich günstiger und daher unterbewertet. Aus diesem Grund stufen wir die Aktie als "Gut"-Empfehlung ein.