Timken Aktie: Jetzt aber!

Timken mit niedrigerer Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt

Der Hersteller von Wälzlagern und Antriebssystemen, Timken, hat momentan eine Dividendenrendite von 1,86 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Die Differenz beträgt daher -15, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Positive Anlegerstimmung und gute technische Analyse

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Timken in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Timken daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Timken auf 78 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 80,39 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,06 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 72,8 USD, was einer Distanz von +10,43 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher ebenfalls "Gut".

Unterbewertung basierend auf fundamentaler Analyse

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Timken weist ein KGV von 10,61 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 30,82, was einen Abstand von 66 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Timken-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Timken jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Timken-Analyse.

Timken: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...