Timken Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Die Timken-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 81,71 USD, was einem Unterschied von +4,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 78,35 USD entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 79,67 USD liegt der letzte Schlusskurs mit +2,56 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Timken mit 0,39 Prozent mehr als 244 Prozent darunter. In der "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 407,26 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Timken mit 406,87 Prozent ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timken liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 32,14 unter dem Durchschnitt liegt und das Unternehmen als unterbewertet kennzeichnet. Daher erhält Timken eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.