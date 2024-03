Timken Aktie: Es geht auch anders!

Auf Grundlage des Relative Strength-Index wird die Aktie von Timken als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Timken-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,19, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,93, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit lautet das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,47 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass Timken 216,57 Prozent unter dem Durchschnitt (212,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 349,9 Prozent, wobei Timken aktuell 354,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Timken wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut" im langfristigen Stimmungsbild.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Timken eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und acht negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Timken daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.