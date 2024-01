Timken Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Timken ist laut Diskussionsforen und Meinungsumfragen in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende weist Timken derzeit eine Rendite von 1,86 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche liegt die Differenz bei -15 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Timken-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um die Aktie beeinflusst, ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf Timken zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Timken bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Timken weist hierbei einen Wert von 10,61 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Maschinenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 31,35, was einem Abstand von 66 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Timken als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.