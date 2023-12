Timken Aktie: Chancenlos!

Der Relative-Stärke-Index (RSI), auch Relative Strength Index genannt, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Timken wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,79 Punkten, was darauf hinweist, dass Timken überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI7 ist Timken hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Timken-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Punkt der Analyse ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit dieser Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Timken jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Timken in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Timken auch dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnete Timken in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 13,92 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,53 Prozent im Branchenvergleich für Timken. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,63 Prozent im letzten Jahr, wobei Timken 26,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10. Das bedeutet, dass die Börse 10,61 Euro für jeden Euro Gewinn von Timken zahlt. Dies ist 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

